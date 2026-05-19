Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 t.hanh t.hiếu n.iên sử dụng xe nghi t.r.ộ.m c.ắ.p tài sản

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tuần tra cơ động trên tuyến Quốc lộ 8A. Khi đến Km16+800, khu vực ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 8A và Tỉnh lộ 552 thuộc địa phận thôn Châu Lĩnh, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển 2 xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, có biểu hiện phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng Công an không chế các đối tượng



Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình triển khai lực lượng, tổ công tác khống chế được 2 đối tượng cùng 1 phương tiện. Đối tượng còn lại điều khiển xe bỏ chạy. Tuy nhiên, khi di chuyển đến Km16+00 Quốc lộ 8A thì bị một tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp dừng, khống chế thành công.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 xe mô tô đều không gắn biển số, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc phương tiện. Đáng chú ý, phần ổ khóa của các phương tiện có dấu hiệu bị cạy phá, hệ thống điện được đấu nối trực tiếp để khởi động xe.

Công cụ các đối tượng dùng để phá khoá xe



Tiếp tục kiểm tra bên trong cốp xe, Tổ công tác phát hiện nhiều dụng cụ như tua vít đầu dẹt, kìm cùng một số vật dụng khác nghi là công cụ được sử dụng để mở khóa xe máy.

Quá trình đấu tranh, khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận gồm: Lê Đức Thọ, sinh năm 2009, trú tại Tổ 16, khu phố 4A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Lê Hoàng Việt, sinh năm 2008 và Lê Văn Hào, sinh năm 2010, cùng trú tại thôn 4, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

2 trong 3 đối tượng liên quan



Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp các xe mô tô nói trên khi di chuyển trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau đó điều khiển phương tiện hướng sang tỉnh Nghệ An. Khi di chuyển đến địa phận xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng phát hiện, dừng kiểm tra.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Công an xã Đức Thọ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đã được thông báo cho Công an xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị để tiếp nhận, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: CSGT

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn