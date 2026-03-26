Hà Tĩnh: Quyết liệt gỡ "thẻ vàng" EC, siết chặt quản lý tàu cá

Mặc dù thời gian qua 100% tàu cá tại Hà Tĩnh đã cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) và không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, tuy nhiên công tác quản lý vẫn còn một số tồn tại, đặc biệt là nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Hà Tĩnh siết chặt quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản chống khai thác IUU.



Để khắc phục triệt để, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh: Chủ trì triển khai đồng bộ hệ thống eCDT, đảm bảo quy trình cấp giấy xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản kịp thời, chính xác. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh thường xuyên rà soát, đối khớp số liệu tàu cá ra vào cảng với dữ liệu từ các đồn/trạm biên phòng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa biển. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu không đủ điều kiện hoặc thiết bị giám sát hành trình (VMS) không hoạt động. Lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra liên ngành, xử lý nghiêm hành vi khai thác sai vùng và sử dụng ngư cụ cấm.

UBND các địa phương ven biển: Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ đội tàu trên địa bàn, không để phát sinh tàu từ 6m trở lên thiếu đăng ký, đăng kiểm. Cán bộ cơ sở phải theo dõi sát vị trí neo đậu của các tàu không đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu chủ tàu duy trì kết nối VMS 24/7 ngay cả khi ở bờ.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu tất cả chủ tàu có chiều dài từ 6m trở lên phải thực hiện đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ số đăng ký và cập cảng bốc dỡ sản phẩm theo đúng quy định. Hạn chót để hoàn thành các nội dung này là trước ngày 20/4/2026.

Việc siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản lần này thể hiện quyết tâm của Hà Tĩnh trong việc chung tay cùng cả nước gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý

