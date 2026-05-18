Xe bán tải rơi xuống sông ở Trung Quốc, nhiều người mất tích

AP đưa tin, theo thông báo chính quyền địa phương hôm 17/5, một công nhân thiệt mạng và 9 người khác vẫn mất tích sau khi chiếc xe bán tải rơi xuống sông ở Huanjiang Maonan, tỉnh Quảng Tây, tối 16/5.

Chiếc xe khi đó chở tổng cộng 15 người, đang đưa công nhân đến một nông trại. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, chiếc xe lao xuống sông khi đang băng qua một cây cầu ở huyện tự trị Huanjiang Maonan.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành khẩn trương sau khi chiếc xe bán tải rơi xuống sông ở Huanjiang Maonan, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: bastillepost.



"Vào lúc 21h08 tối 16/5, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo rằng một chiếc xe bán tải chở 15 người đã rơi xuống sông khi đang băng qua cây cầu trong làng. Đến 2 giờ sáng, lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 người. 5 người được báo cáo qua nguy kịch, trong khi 1 người được xác nhận đã tử vong", thông báo cho biết.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục vào ngày 17/5 để tìm kiếm 9 người còn mất tích.

Hơn 700 nhân viên cứu hộ được trang bị thiết bị định vị dưới nước, xuồng cao su và máy bay không người lái đã được triển khai vào ngày 17/5 để tìm kiếm nạn nhân mất tích và chiếc xe tải.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước cho biết, mưa lớn trong khu vực đã gây ra lũ quét và làm tăng nguy cơ sạt lở đất, khiến các hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.

Tác giả: An An

Nguồn tin: kienthuc.net.vn