Dự án bảo tồn ca trù 11 tỷ đồng dang dở suốt 8 năm

Dự án Trùng tu, phục dựng Đền Xứ với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng nhưng chỉ xây dựng hàng rào bao quanh rồi để dang dở suốt 8 năm.

Đền Xứ còn gọi là đình Nhà Trò, nằm tại thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm. Đây là nơi thờ 2 vị tổ nghề ca trù, đồng thời từng là không gian sinh hoạt văn hóa của các giáo phường xưa. Trong ký ức của nhiều người dân địa phương, nơi này gắn liền với các hoạt động biểu diễn, truyền dạy ca trù, đào tạo ca nương, kép đàn, góp phần duy trì loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Theo thời gian, công trình xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục hư hỏng, đổ nát, không còn đảm bảo điều kiện sinh hoạt văn hóa, di tích trở thành phế tích. Trước thực trạng đó, năm 2017, UBND xã Cổ Đạm (cũ) lập Dự án Trùng tu, phục dựng Đền Xứ với tổng diện tích khoảng 0,5 ha, tổng mức đầu tư gần 11,3 tỷ đồng, nguồn ngân sách xã. Mục tiêu đặt ra là khôi phục không gian thờ tự tổ nghề ca trù, đồng thời xây dựng các hạng mục phù hợp tạo không gian biểu diễn, khôi phục hoạt động diễn xướng ca trù, góp phần đưa ca trù thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp.

Dự án do UBND xã Cổ Đạm làm chủ đầu tư, gồm các hạng mục chính như nhà thượng điện, nghi môn, hệ thống tường rào và sân đường nội bộ. Đầu năm 2018, công trình được khởi công trong sự quan tâm của người dân địa phương.

Tuy nhiên, sau một thời gian thi công, dự án chỉ hoàn thành phần tường rào bao quanh. Phần móng của nhà thượng điện mới được triển khai thì phải tạm dừng. Từ đó đến nay, công trình không tiếp tục thi công, rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.

Ghi nhận tại khu vực dự án cho thấy, toàn bộ khuôn viên hiện nay gần như bị bỏ hoang. Cỏ dại mọc cao, che phủ nhiều vị trí. Một số đoạn tường rào có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Khu đất bên trong không được sử dụng đúng mục đích, thiếu sự quản lý thường xuyên.

...

Đáng chú ý, một số hộ dân sống xung quanh đã tận dụng khu vực này để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hình ảnh gà, vịt được thả trong khuôn viên dự án xuất hiện khá phổ biến. Nhiều khu vực nền đất trở thành nơi tập kết thức ăn, chất thải chăn nuôi, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Người dân địa phương cho biết, trước đây họ kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để có nơi sinh hoạt văn hóa, thờ tự tổ nghề. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài rồi dừng hẳn khiến mong muốn này chưa thể thực hiện.

Một người dân ở gần Đền Xứ xót xa chia sẻ: Khi dự án khởi công, người dân địa phương chúng tôi rất phấn khởi. Ai cũng nghĩ sẽ sớm có nơi để sinh hoạt, biểu diễn ca trù như trước. Nhưng đến nay công trình vẫn dang dở, bỏ hoang nhiều năm. Một số hộ tận dụng để nuôi gia cầm, rất lãng phí.

Việc thiếu một không gian sinh hoạt phù hợp khiến các hoạt động truyền dạy, biểu diễn ca trù tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi cho biết họ không có địa điểm ổn định để truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết, dự án thuộc thẩm quyền của xã. Nguyên nhân của thực trạng dang dở tại dự án do UBND xã Cổ Đạm (cũ) khó khăn trong việc bố trí ngân sách, chậm trễ bố trí kinh phí. Vì vậy, từ cuối năm 2018, đơn vị thi công đã quyết toán phần đã xây dựng, mua sắm với số tiền 2 tỷ đồng và dự án dừng lại từ đó đến nay.

Theo ông Hà, sau khi sáp nhập xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Cổ Đạm mới đã chỉ đạo rà soát các dự án trên địa bàn. Hiện nay, các bộ phận chuyên môn đang tiến hành rà soát lại hiện trạng, đánh giá các hạng mục đã thi công cũng như những tồn tại liên quan của Dự án trùng tu, phục dựng Đền Xứ. Trên cơ sở rà soát, các phòng ban chuyên môn sẽ tham mưu phương án xử lý và địa phương sẽ có hướng giải quyết trong thời gian tới.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết