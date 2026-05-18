Hà Tĩnh: Đầu tư 900 tỷ đồng nâng cấp 2 tuyến đê biển xung yếu

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống (xã Đan Hải) dài 5km với tổng mức đầu tư dự kiến 550 tỷ đồng; nâng cấp đê biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) với tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng.
Tuyến đê biển Cẩm Nhượng thuộc địa bàn xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 2,2 km. Tuyến đê này kéo dài từ khu vực khách sạn Sông La đến tuyến đê Phúc - Long - Nhượng, chạy qua địa phận của nhiều thôn ven biển bao gồm: Chùa, Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc và Hải Nam.
Công trình được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2003. Trong suốt hơn 20 năm qua, tuyến đê giữ vai trò vô cùng xung yếu trong việc chắn sóng, ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển, đồng thời là "lá chắn" bảo vệ trực tiếp cho cuộc sống và tài sản của hơn 1.200 hộ dân với khoảng 5.000 nhân khẩu đang sinh sống tại khu vực này.
Sau hơn hai thập kỷ liên tục chống chọi với sóng lớn, triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan, tuyến đê hiện đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bê tông bảo vệ đã bị sóng biển đánh vỡ nát, sụt lún, bị bong bật hoàn toàn và cuốn trôi.
Ông Trần Kim Hòa (thôn Hải Bắc) cho biết, mỗi khi có mưa bão lớn, người dân nơi đây vô cùng lo lắng. Bản thân ông nhận thấy nhiều vị trí sạt lở đang ngày càng khoét sâu, ăn loang vào bên trong cấu trúc đê kè. “Nếu tình trạng này không được xử lý kịp thời, nguy cơ sóng biển đánh sập hoàn toàn tuyến đê và nước biển tràn trực tiếp vào khu dân cư là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Hòa chia sẻ.
Trước tình trạng xuống cấp kéo dài và nguy cơ mất an toàn cấp bách, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đê biển Cẩm Nhượng nhằm tăng cường khả năng ứng phó thiên tai.
...
Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.
Trao đổi với báo chí, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, tuyến đê biển Cẩm Nhượng đã xuống cấp quá mức sau nhiều năm vận hành. Trong đó, có khoảng 110 hộ dân đang sống sát sạt tuyến kè và là những đối tượng chịu ảnh hưởng, nguy hiểm trực tiếp nhất mỗi khi có triều cường hay bão gió dâng cao. "Công trình được phê duyệt đầu tư nâng cấp chính là niềm mong mỏi lớn nhất của cả chính quyền và toàn thể nhân dân địa phương suốt nhiều năm qua", Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm bày tỏ.
Còn tại tuyến đê Hội Thống, nhiều năm trở lại đây liên tục xuất hiện tình trạng sạt lở, xói mòn. Dù đã được đầu tư xây dựng hệ thống kè ngầm nhằm ngăn chặn nước biển xâm thực, tuy nhiên tình trạng xói lở bờ biển vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt là đoạn tuyến qua thôn Tân Ninh Châu và thôn Hội Long.
Mùa mưa bão năm 2025, xã Đan Hải cùng lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể, người dân đã dùng hàng trăm khối đá hộc, rọ sắt, cọc gỗ, bao cát gia cố đê Hội Thống và sơ tán toàn bộ các hộ dân gần khu vực tuyến đê. Ảnh tư liệu
Dự án nâng cấp tuyến đê Hội Thống sẽ bám theo tuyến đê hiện trạng, được chia làm 3 phân đoạn dựa trên địa hình và mức độ sạt lở để có giải pháp xử lý phù hợp. Phần đỉnh đê được xây dựng tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép phía biển, bên trong là mặt đê rộng 9m, kết cấu bằng bê tông nhựa kết hợp đường giao thông cứu hộ, cứu nạn và phục vụ dân sinh, phát triển du lịch, dịch vụ.
Phần thân đê được đắp mở rộng về phía biển. Trong khi đó, mái đê phía biển được gia cố chắc chắn bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn trên hệ khung bê tông cốt thép; mái đê phía trong cơ bản giữ nguyên, chỉ gia cố sửa chữa ở những chỗ hư hỏng.
Dự án hy vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để bứt phá phát triển ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế biển tại địa phương.
Tác giả: Trọng Tùng
Nguồn tin: Báo Công Thương