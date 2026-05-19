Hà Tĩnh khởi công sân golf gần 1.800 tỷ đồng

Đây là một trong những dự án thể thao – du lịch có quy mô lớn nhất được triển khai tại Hà Tĩnh đến thời điểm hiện nay.



Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 180ha tại xã Thạch Xuân. Công suất thiết kế gồm sân golf quy mô 36 hố cùng hệ thống công trình phụ trợ phục vụ hoạt động quản lý, vận hành, kinh doanh sân golf và dịch vụ lưu trú cho người chơi.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Du lịch và Thể thao Dịch vụ Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 1.798,56 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chiếm 15%, tương đương khoảng 269,784 tỷ đồng; phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phối cảnh quy hoạch sân golf thể thao 36 hố tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.



Theo hồ sơ dự án, sân golf được quy hoạch theo mô hình thể thao – du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, bao gồm các hạng mục như khu điều hành, khu dịch vụ, cơ sở lưu trú và các công trình phục vụ người chơi golf theo tiêu chuẩn hiện đại.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trong thời hạn 27 tháng kể từ thời điểm hoàn tất các thủ tục đất đai và các thủ tục liên quan.

Theo quy hoạch phát triển hạ tầng du lịch và thể thao của Hà Tĩnh, khu vực phía Tây Nam TP. Hà Tĩnh được định hướng trở thành không gian phát triển các tổ hợp dịch vụ, vui chơi giải trí và du lịch chất lượng cao. Dự án sân golf 36 hố tại xã Thạch Xuân là một trong những dự án trọng điểm trong định hướng này.

Khu vực triển khai dự án sở hữu địa hình bán sơn địa với đồi thấp và thảm thực vật rộng lớn.



Những năm gần đây, thị trường bất động sản thể thao tại khu vực miền Trung ghi nhận sự phát triển của nhiều tổ hợp golf kết hợp nghỉ dưỡng tại các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Thanh Hóa hay Nghệ An. Hà Tĩnh hiện có sân golf Xuân Thành tại Nghi Xuân đã đi vào hoạt động, trong khi một số dự án khác đang được triển khai thủ tục đầu tư.

Theo các tài liệu quy hoạch, khu vực triển khai dự án tại xã Thạch Xuân có địa hình bán sơn địa với đồi thấp, diện tích rừng sản xuất và hệ thống hồ nước tự nhiên. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình sân golf sinh thái kết hợp dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết dự án được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch – thể thao, thúc đẩy phát triển dịch vụ, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng nguồn thu ngân sách. Đồng thời, dự án cũng được định hướng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và mở rộng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn