Hà Tĩnh ngăn chặn 21 thanh thiếu niên mang h.u.n.g. k.h.í đi "giải quyết mâu thuẫn"

Tối ngày 17/5, qua công tác tuần tra, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm 21 thiếu niên tụ tập trước quán Chabutin, chuẩn bị mang hung khí xuống khu vực Quảng trường Hà Huy Tập để đánh nhau do mâu thuẫn trên TikTok.

Qua làm việc, nhóm thiếu niên này thừa nhận thường xuyên thách thức, “lấy số” trên mạng xã hội rồi hẹn gặp ngoài thực tế để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm đã tự nguyện giao nộp 02 súng bắn bi V10; 01 gậy ba chĩa và 01 kiếm gỗ.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan Công an (Ảnh: CAHT)

Phương tiện và hung khí trong vụ việc (Ảnh: CAHT)

Cơ quan Công an làm việc cùng gia đình và nhóm thanh thiếu niên (Ảnh: CAHT)


Hiện Công an xã Cẩm Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe các trường hợp liên quan.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: Hà Tĩnh 24h , thanh thiếu niên , Hà Tĩnh , giải quyết mâu thuẫn

