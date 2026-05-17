Va chạm giao thông, người phụ nữ đèo con nhỏ lao vào lăng mạ, đánh đập tài xế ô tô

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, hành hung một tài xế sau va chạm trên đường đã thu hút sự chú ý.

Theo những hình ảnh được ghi lại, có thể thấy sự việc xảy ra trên một đoạn đường có mật độ phương tiện lưu thông khá đông đúc.

Ngay sau khi va chạm xảy ra, dù chưa rõ mức độ thiệt hại về người và tài sản, người phụ nữ đã lập tức xuống xe với thái độ vô cùng giận dữ. Người này liên tục gào thét, sử dụng hàng loạt những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự hết sức thô tục nhắm vào tài xế ô tô.

Đoạn clip hiện đang thu hút sự chú ý

...



Trước sự hung hãn của người phụ nữ, tài xế xe ô tô tỏ ra khá bình tĩnh. Người đàn ông này liên tục lên tiếng giải thích và nhận lỗi về mình nhằm xoa dịu tình hình: "Xin lỗi rồi còn gì nữa...", đồng thời phân trần bản thân không cố ý: "Anh có nhìn thấy đâu, anh không phải nhìn đằng sau".

Tuy nhiên, sự nhượng bộ của tài xế không làm người phụ nữ nguôi giận. Người này bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh, tiếp tục lao vào đánh tài xế ô tô kèm theo những tiếng quát tháo kích động.

Vụ việc sau khi được ghi nhận đã thu hút sự chú ý của dư luận. Dù chưa biết nguyên nhân thực sự của vụ va chạm giao thông là gì nhưng nhiều ý kiến bày tỏ sự ngao ngán trước cách ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực của người phụ nữ đi xe máy, đặc biệt là khi đang chở theo con nhỏ - hành vi có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ em.

Cư dân mạng cho rằng, khi xảy ra va chạm giao thông, các bên cần giữ bình tĩnh để giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thay vì dùng những từ ngữ, hành vi kích động. Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: phunumoi.net.vn