Tuyển Việt Nam từng bị tắt âm thanh khi hát quốc ca do lo ngại 'đánh bản quyền'

Không có âm thanh trong phần hát quốc ca của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 - Ảnh: Chụp màn hình

Hôm 16-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media). Việc khởi tố vụ án tại BH Media khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lập tức nhớ ngay đến vụ việc gây tranh cãi lớn vào tháng 12-2021.

Khi đó, trận Việt Nam - Lào ở vòng bảng AFF Cup 2020 (được tổ chức vào năm 2021 do dịch COVID-19) được tường thuật trực tiếp trên YouTube đã bị tắt âm thanh phần hát quốc ca kèm lời xin lỗi:

"Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

BH Media khi đó khẳng định vụ việc không liên quan đến mình dù từng nhận sở hữu bản quyền bài Tiến quân ca.

Next Sports - đơn vị sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 - do lo ngại bị "đánh bản quyền" nên đã tự tắt tiếng phần hát quốc ca Việt Nam để... phòng xa, tránh việc bản quốc ca được phát trong trận đấu có thể không có bản quyền và bị bên sở hữu hợp pháp bản ghi "đánh bản quyền", khiến kênh bị mất doanh thu với video phát trận đấu này.

Sự việc gây phản ứng dữ dội của người hâm mộ nước nhà khi quốc ca Việt Nam bị mất tiếng trong một trận đấu quốc tế chính thức của đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với ban tổ chức AFF Cup 2020 cũng như Next Sports, quốc ca Việt Nam đã không bị tắt tiếng trên kênh YouTube Next Sports phát sóng các trận đấu sau đó.

Tháng 11-2020, FPT Play đã tiếp sóng trực tiếp trận Việt Nam - Saudi Arabia thuộc vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Video đạt gần 4 triệu lượt xem sau khi trận đấu kết thúc, nhưng kênh này đã bị mất tất cả doanh thu vì ban tổ chức trận đấu đã dùng bản ghi Tiến quân ca do Hãng đĩa Marco Polo sản xuất. Vì vậy video trận đấu đã bị Naxos Digital Services US (thay mặt cho Hãng đĩa Marco Polo) thông báo xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi quốc ca Việt Nam. Video trận đấu vẫn được phát nhưng doanh thu thì tuột khỏi tay FPT Play.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ