Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Tại buổi họp báo sáng 25/3, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đáng chú ý là Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, dự kiến tổ chức chiều 16/4/2026, tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập dự kiến diễn ra lúc 9h, ngày 17/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra còn có Lễ dâng hương; Xây dựng phim tài liệu, phóng sự; Triển lãm, trưng bày tài liệu, hiện vật, kỷ vật về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Tu bổ tôn tạo, khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Sáng cùng ngày diễn ra Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ; kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phát động cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

