Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Trần Văn Độ, Nguyên Phó chánh án TAND tối cao; Phạm Công Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Tòa án hai cấp địa phương.

Đồng chí Phạm Công Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao công bố Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Đến dự buổi lễ còn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và tập thể lãnh đạo TAND tỉnh Nghệ An, đại diện các đơn vị Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh Nghệ An và Chánh án TAND các khu vực Nghệ An.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Công Tuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao đã công bố Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Nghệ An đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15/5/2026.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn.

Thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Biên Thùy cho biết, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh không phải người địa phương.

Việc điều động phân công đồng chí Trần Ngọc Sơn giữ chức Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh là sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC đối với quá trình phấn đấu của đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Sơn là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú…

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn.

Phó Chánh án TAND tối cao chúc mừng đồng chí Trần Ngọc Sơn và bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm, cùng tập thể, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng hệ thống Tòa án hai cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo TAND tối cao, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tặng hoa chức mừng các đồng chí Trần Ngọc Sơn và Phan Thị Nguyệt Thu.

...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Ngọc Sơn, tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào trước sự tin tưởng của lãnh đạo TAND tối cao, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy và các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước, ngành Tòa án và nhân dân địa phương trong bối cảnh công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, đồng chí tân Chánh án Trần Ngọc Sơn khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TAND tối cao để cụ thể hóa vào chương trình hành động.

Tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể và sức mạnh nội lực của đơn vị; Nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm các bản án, quyết định đúng pháp luật, công bằng, bảo vệ công lý, quyền con người và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách tư pháp, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự và các khối nội chính, sở, ban, ngành địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, sẽ kế thừa và phát huy những thành quả, truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đồng chí tân Chánh án Trần Ngọc Sơn cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động TAND tỉnh Nghệ An – nơi đồng chí đã từng gắn bó, trưởng thành và có được hành trang kinh nghiệm quý báu cho chặng đường công tác mới. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ sát sao của TAND tối cao, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng toàn thể cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh Hà Tĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý