Triệt phá đường dây vận chuyển hàng cấm “khủng” ở Quảng Trị

Ngày 17/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai người liên quan đến vụ việc buôn bán hàng cấm đối với hơn 260 kg pháo nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4h30 ngày 11/5, tại khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô mang 29H-753.64.

Đối tượng Phạm Thế Nam cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

...



Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, khối lượng khoảng 260 kg do nước ngoài sản xuất; 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (42 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) vì có hành vi buôn bán hàng cấm đối với số pháo hoa nổ nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn