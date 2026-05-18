Bắt cặp vợ chồng đưa hối lộ cho cán bộ xã

Ngày 17-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Xuân Hồng (SN 1976, ngụ phố Tây, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lưu Thị Cúc (SN 1973, ngụ xã Bát Tràng, TP Hà Nội) về hành vi "Đưa hối lộ".

Công an thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam cặp vợ chồng về hành vi đưa hối lộ. Ảnh: Công an Ninh Bình



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, Bùi Xuân Hồng cùng vợ hiện nay là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc thực hiện việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện hành vi của mình, Hồng đã nhờ Trịnh Văn Minh (SN 1979, ngụ phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư) thời điểm đó là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (cũ) giúp làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên ông Hồng (mặc dù đây là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ).

Được Trịnh Văn Minh giúp đỡ giải quyết hồ sơ, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền và quà cho Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Sau khi được Minh giúp sức làm sai lệch hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã bán thửa đất với giá 1,8 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Minh về hành vi "Nhận hối lộ".

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động