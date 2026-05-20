Khởi tố 2 đối tượng ở Hà Tĩnh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện Nguyễn Đức Sang sử dụng tài khoản Facebook đăng bài trong các hội nhóm để rao bán một khẩu súng hơi nén. Qua triệu tập, làm việc với đối tượng liên quan, bước đầu lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu của tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nên đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 3/2026, Nguyễn Đức Sang lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng hơi nén với giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Sang cất giấu trên gác trần nhà vệ sinh bỏ hoang trước nhà.

Đến đầu tháng 4/2026, Sang mang khẩu súng đến nhà Lê Xuân Long để lắp ráp hoàn chỉnh. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu, do khẩu súng thiếu một số bộ phận nên Sang cho rằng súng không sử dụng được. Sau đó, Sang và Long thống nhất cất giấu khẩu súng tại nhà Long.

Ngày 6/4/2026, Sang tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài rao bán khẩu súng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo kết luận giám định, khẩu súng hơi nén nói trên thuộc danh mục vũ khí quân dụng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Sang và Lê Xuân Long để điều tra theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2025 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 vụ án liên quan hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện, nhặt được hoặc đang cất giữ các loại súng quân dụng, súng săn, súng tự chế, súng hơi, đạn, pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… cần tự giác giao nộp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV