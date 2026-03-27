Sau bầu cử, Hà Tĩnh bứt tốc cho chặng đường mới

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường chủ trì hội nghị.



Sáng 25/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy và họp báo, thông tin về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời công bố các hoạt động chính trị quan trọng sắp tới của tỉnh.

Thắng lợi toàn diện trong công tác bầu cử

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đã công bố những con số ấn tượng về kết quả cuộc bầu cử vừa qua. Với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99%, Hà Tĩnh xuất sắc xếp thứ 3 toàn quốc, thể hiện sự đồng thuận cao và tinh thần trách nhiệm của nhân dân.

"Cuộc bầu cử đã được tổ chức đồng bộ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc và thông suốt", ông Thắng nhấn mạnh.

Kết quả bầu cử cho thấy Hà Tĩnh đã bầu đủ 9/9 ĐBQH và 58/58 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Ở cấp xã, 1.351/1.352 đại biểu HĐND đã được bầu, không có đơn vị nào phải bầu lại hay bị hủy kết quả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng thông tin về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.



Thành công này là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân. Kết quả này tạo tiền đề vững chắc để kiện toàn bộ máy chính quyền mới các cấp, sẵn sàng đi vào vận hành chính thức từ ngày 1/4/2026, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Ông Dương Tất Thắng cũng kêu gọi các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và kết quả toàn diện của cuộc bầu cử, chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch.

Tập trung kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ngay sau thành công của cuộc bầu cử, Hà Tĩnh lập tức dồn sức cho một nhiệm vụ chính trị trọng điểm khác: tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026). Đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tri ân công lao to lớn của một người con ưu tú của quê hương, một lãnh tụ kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo thông tin từ hội nghị, tỉnh Hà Tĩnh đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm trang trọng và ý nghĩa, bao gồm hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm chính thức, cùng các triển lãm tranh, hiện vật tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư. Công tác trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập cũng đang được khẩn trương hoàn tất, nhằm biến nơi đây thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức một cuộc thi quy mô như vậy, thể hiện quyết tâm cao của Tỉnh ủy trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Cuộc thi sẽ nhận bài dự thi từ ngày 10/4/2026 đến hết ngày 10/6/2026. Ban Tổ chức khuyến khích đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp tiếng nói và trí tuệ vào công cuộc bảo vệ Đảng.

Khí thế mới cho nhiệm kỳ mới

Kết luận hội nghị, ông Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, biểu dương những nỗ lực đã qua và yêu cầu các địa phương, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục duy trì khí thế sôi nổi này.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bầu cử, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, gắn với việc triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ thành công vang dội của cuộc bầu cử, Hà Tĩnh đang bước vào một nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, quyết tâm cao và đầy khí thế. Chuỗi hoạt động kỷ niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Cuộc thi chính luận sẽ là những điểm nhấn quan trọng, không chỉ ôn lại truyền thống hào hùng mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin, tạo đà vững chắc để Hà Tĩnh vững bước phát triển trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo.

Gần 1 triệu cử tri ở Hà Tĩnh nô nức đi bỏ phiếu để lựa chọn các đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.



Các cơ quan báo chí tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những đổi mới của quê hương Cẩm Hưng và Hà Tĩnh.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn với chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tác giả: Trương Hoa

Nguồn tin: nhadautu.vn

