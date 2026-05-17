Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Trước đó, như Báo CAND điện tử đã đưa tin, khoảng 12h30 ngày 10/5 vừa qua, Công an đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu vực bãi tắm Tùng Lâm (khu du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải).

Các đối tượng gồm: Trần Đức Phong (SN 1991, trú phường Ngọc Hà) và Trần Minh Trang (SN 1996, trú phường Hồng Hà, cùng TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Vũ Khương An (SN 1995, trú phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh); Vũ Thái Nam (SN 2002, trú phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Ánh Nhật.

Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê) tại cơ quan Công an.



Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram ketamine; 0,4 gram ketamine và cocaine; cùng một số tang vật liên quan khác.

Ngày 14/5, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Trần Đức Phong và Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Vũ Thái Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời mở rộng điều tra, tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt (SN 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra hành hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng còn lại trong vụ án.



Tiếp đó, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn