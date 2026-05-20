Phát hiện b.o.m "khủng" còn nguyên đầu n.ổ ở Hà Tĩnh

Ngày 19/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân tổ chức di dời, hủy nổ thành công quả bom MK 81 do Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

Trước đó, vào ngày 17/5, gia đình bà Nguyễn Thị Hiến ở thôn Xuân Hồng 8 (xã Nghi Xuân) phát hiện quả bom trong quá trình cải tạo vườn để xây nhà.

Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ quả bom đảm bảo an toàn. Ảnh: Dương Hoàng

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghi Xuân đã chỉ đạo lực lượng dân quân địa phương tổ chức canh gác, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh di chuyển quả bom về thao trường bắn xã Toàn Lưu, tiến hành tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được biết, đây là loại bom MK 81-250LBS, có chiều dài 1,1m, đường kính 19,5cm, đang còn nguyên đầu nổ, do đế quốc Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn