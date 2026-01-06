Tiết lộ danh tính trọng tài cầm còi trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan

Trọng tài Hàn Quốc - Choi Hyun Jai sẽ cầm còi trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan - Ảnh: AFC

Lúc 18h30 chiều 6-1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây được đánh giá là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai nền bóng đá đang phát triển và gặt hái được nhiều thành công gần đây.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh tính vị "vua áo đen" điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Jordan trên trang chủ. Theo đó, trọng tài người Hàn Quốc - Choi Hyun Jai sẽ là người cầm còi chính cho trận đấu này.

Trọng tài Choi Hyun Jai bắt đầu sự nghiệp cầm còi từ năm 2019 và được công nhận là trọng tài quốc tế chỉ sau một năm. Đến nay ông đã khẳng định uy tín của mình tại các giải đấu quốc nội Hàn Quốc và châu Á.

Vị "vua áo đen" người Hàn Quốc này là cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam ở những giải đấu quốc tế gần đây. Trọng tài Choi từng cầm còi rất nhiều trận đấu của Việt Nam ở các cấp độ khác nhau, và là nhân chứng cho những chiến thắng quan trọng của Việt Nam.

Ông gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ Việt Nam tại SEA Games 31 khi điều hành trận thắng 3-0 của Việt Nam trước Indonesia. Kể từ đó, trọng tài Choi Hyun Jai liên tục để lại dấu ấn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lần gần nhất là vào tháng 10-2025, vị trọng tài người Hàn Quốc này tiếp tục mang lại niềm vui khi bắt chính trận đội tuyển Việt Nam đánh bại Nepal với tỉ số 1-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Với kinh nghiệm và uy tín của mình, trọng tài Choi Hyun Jai sẽ giúp cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam yên tâm về chất lượng trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Jordan.

Tác giả: Anh Hào

Nguồn tin: tuoitre.vn