Xe tải lao xuống vực làm 3 người thương vong

Vụ xe tải lao xuống vực xảy ra tại Km 71+600, Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Kon Plông), theo hướng từ xã Măng Đen đi xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng tiếp cận nạn nhân.

Vào lúc 14h10 phút chiều 7/3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của Công an xã Kon Plông về vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81C-191.83 do anh Nguyễn Trọng Cường (28 tuổi), trú thôn 1, xã Đăk Rve điều khiển. Trên xe còn có hai người đi cùng là chị Lê Thị Nhung (45 tuổi) và chị Phan Thị Ta (48 tuổi) cùng trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ việc.

Khi lưu thông đến khu vực vừa nêu, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 200m khiến phương tiện hư hỏng hoàn toàn. Hậu quả, anh Nguyễn Trọng Cường và chị Lê Thị Nhung bị thương, được đưa đi cấp cứu. Chị Phan Thị Ta tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai phương án tiếp cận vực sâu để đưa nạn nhân lên bờ.

Đưa nạn nhân đi cấp cứu

Đến khoảng 16h10 phút chiều 7/3, lực lượng cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vực sâu và giao Công an xã Kon Plông tiếp tục xử lý theo quy định. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV