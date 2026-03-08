ĐT nữ Việt Nam có cơ hội lớn để vào tứ kết sau loạt đấu chiều nay

Dù để thua sít sao ở trận thứ hai vòng bảng, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. Trong trận đấu cuối gặp ĐT nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung nếu không thua sẽ chắc chắn vượt qua vòng bảng.

ĐT nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 (Ảnh: AFC)



Chiều nay (8/3), ĐT nữ Iran sẽ chạm trán ĐT nữ Philippines để cạnh tranh vị trí thứ ba. Trong trường hợp trận đấu này có kết quả hoà, ĐT nữ Philippines sẽ đứng ở vị trí thứ ba bảng A với chỉ 1 điểm, chắc chắn không có cơ hội cạnh tranh với ĐT nữ Việt Nam đang có 3 điểm trong nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Điều tương tự cũng diễn ra ở bảng B khi hai đội chưa có được điểm nào là ĐT nữ Bangladesh và ĐT nữ Uzbekistan gặp nhau. Chỉ cần một trong hai trận đấu kể trên có kết quả hoà, ĐT nữ Việt Nam gần như đã nắm chắc cơ hội vượt qua vòng bảng.

...

Kết quả ở trên mới là điều kiện cần, điều kiện đủ là ĐT nữ Ấn Độ không thắng ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa trong trận đấu cuối với tỉ số 2-1. ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa ở thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn so với ĐT nữ Ấn Độ.

Chiều nay (8/3), hai trận đấu cuối bảng A sẽ cùng diễn ra vào 16h00. Đó là trận đấu giữa ĐT nữ Australia vs ĐT nữ Hàn Quốc, trận đấu còn lại là màn so tài giữa ĐT nữ Iran vs ĐT nữ Uzbekistan.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV