Hàng loạt tàu đang đến châu Âu thì quay đầu, lục địa già bất ngờ mất nửa triệu mét khối khí đốt

Dòng chảy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi ngày càng nhiều tàu chở LNG đổi hướng đột ngột giữa Đại Tây Dương để quay sang châu Á, thay vì tiếp tục hành trình đến châu Âu như dự kiến ban đầu.

Dữ liệu theo dõi tàu biển do Reuters kiểm tra cho thấy chỉ trong tuần này đã có 3 tàu LNG, với 2 tàu xuất phát từ Mỹ và 1 từ Nigeria, bất ngờ rẽ về châu Á qua Mũi Hảo Vọng. 3 tàu chở khoảng hơn 500.000 mét khối khí đốt. Hướng đi mới này cho thấy các nhà nhập khẩu châu Á đang thắng thế trong cuộc cạnh tranh "săn hàng" giữa thời điểm nguồn cung toàn cầu bị cắt giảm tới 20%.

Nguyên nhân chính đến từ cú sốc năng lượng nghiêm trọng khi Qatar, nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại khu phức hợp Ras Laffan và gửi thông báo bất khả kháng tới khách hàng. Đồng thời, eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược mà hầu hết tàu LNG của Qatar và UAE phải đi qua, đã gần như đóng cửa hoàn toàn do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Hệ quả là 85% lượng LNG Qatar vốn chảy về châu Á bị chặn lại, tạo ra khoảng trống khổng lồ buộc các nước châu Á phải săn bằng được nguồn cung từ nơi khác.

Trong khi châu Á lao vào cuộc đua giành nguồn hàng, châu Âu lại trở thành nạn nhân thứ cấp. Giá LNG giao ngay tại châu Á tăng vọt khiến các chuyến hàng có điểm đến linh hoạt, vốn được giao dịch theo thị trường trả giá tốt nhất, lập tức ưu tiên khu vực này, bất chấp chi phí vận chuyển tăng mạnh và hành trình vòng qua Nam Phi kéo dài hàng nghìn hải lý.

Một quan chức thương mại năng lượng nói rằng mức giá tại châu Á hiện “cao đến mức không thể bỏ qua”, khiến châu Âu bị đẩy ra khỏi cuộc chơi.

Theo phân tích của Kpler, không có nhà sản xuất nào trên thế giới có thể bù đắp khoảng hụt 20% nguồn cung LNG toàn cầu do Qatar và UAE để lại.

Các nhà sản xuất tại Mỹ và Australia đã hoạt động hết công suất, trong khi Nigeria, Algeria và Trinidad lại chịu hạn chế về nguồn khí đầu vào. Tổng nguồn bổ sung có sẵn từ tất cả các nhà cung cấp chỉ đạt dưới 2 triệu tấn mỗi tháng. Con số này quá nhỏ so với mức thiếu hụt 5,8 triệu tấn mà thị trường đang phải đối mặt.

Theo Reuters

Tác giả: Vu Lam

Nguồn tin: markettimes.vn