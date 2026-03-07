HLV Mai Xuân Hợp chê trọng tài thiếu công tâm với Thanh Hóa

HLV Mai Xuân Hợp chê trách tổ trọng tài sau trận thua Hà Tĩnh - Ảnh: ĐATH

Tối 6-3, CLB Thanh Hóa thua đội bóng từ Hà Tĩnh bằng bàn thua ở phút 90+3. Bàn thắng duy nhất do trung vệ Mateus Helerson đánh đầu ấn định tỉ số.

HLV Mai Xuân Hợp không ngại chê trách tổ trọng tài của ông Hoàng Thanh Bình, liên quan trực tiếp đến ít nhất 3 tình huống nhạy cảm, khiến chủ nhà Thanh Hóa thiệt thòi.

"Tôi không cần nói thì mọi người cũng rõ là tôi không hài lòng với trọng tài. Không hiểu lý do gì mà nhiều trận vừa qua, trọng tài luôn đứng về phía đối thủ của Thanh Hóa.

Tôi buồn vì tổ trọng tài làm việc thiếu công tâm, xé vụn trận đấu. Cầu thủ va nhau là thổi mà toàn thổi lỗi cho Thanh Hóa. Không hiểu trọng tài làm việc kiểu gì", HLV Mai Xuân Hợp ca thán.

Ông chỉ ra tình huống quan trọng nhất là khi trọng tài bắt việt vị Rimario sau khi tiền đạo này bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Thanh Hóa chờ một quả penalty nhưng quyết định là việt vị.

"Tôi coi lại tình huống đó và thấy bóng bị chích từ chân hậu vệ Helerson của Hà Tĩnh đến vị trí Rimario. Không hiểu sao trọng tài bắt việt vị tình huống đó", ông Hợp thắc mắc.

...

Còn tình huống dẫn đến bàn thua, huấn luyện viên người Thanh Hóa cho rằng cầu thủ của ông ngã xuống mà trọng tài xác định chạm tay và cho đối thủ đá phạt.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam còn phê phán: "Tôi không phục và không hài lòng với quyết định trọng tài. Trọng tài bắt như vậy thì khó nâng tầm bóng đá".

Ngoài chuyện trọng tài, ông Hợp cũng xác nhận là CLB Thanh Hóa chưa gỡ được lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới từ FIFA. Do đó, đội không thể bổ sung 4 tân binh ở vòng 15.

Về trường hợp của tiền vệ Damoth, HLV tiết lộ bà của cầu thủ Lào gốc Việt vừa qua đời nên Damoth về chịu tang và mới quay trở lại. Dẫu vậy, Damoth vẫn nỗ lực cống hiến.

Thua trận này, CLB Thanh Hóa chỉ còn hơn đội Đà Nẵng 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Vì vậy, đội có khả năng rớt xuống chót bảng nếu đối thủ mang về 6 điểm.

Tác giả: QUANG THỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

