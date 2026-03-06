CAS chốt kết quả kháng cáo vụ Malaysia nhập tịch “lậu”, 7 tuyển thủ chỉ được tập luyện

Theo thông báo được công bố tại Lausanne (Thụy Sĩ) tối 5-3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác định rằng những sai phạm trong quá trình hoàn tất hồ sơ nhập tịch và điều kiện thi đấu của 7 cầu thủ phía Malaysia là có thật. Tuy vậy, tổ chức này đã điều chỉnh một phần hình thức kỷ luật so với quyết định trước đó của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

7 cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia bị treo giò ở các trận đấu chính thức trong vòng 12 tháng (Ảnh: New Straits Times)



Cụ thể, 7 cái tên liên quan vẫn sẽ bị treo giò trong thời hạn 12 tháng. Án phạt bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (5-3), tính cả thời gian từ ngày 25-9-2025 đến 26-1-2026 khi nhóm cầu thủ này thực thi lệnh cấm theo phán quyết của FIFA trước đó.

Đáng chú ý, việc treo giò chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn có thể tham gia tập luyện và duy trì sinh hoạt chuyên môn cùng CLB chủ quản trong thời gian thụ án.

Dù phán quyết đã có hiệu lực, những hệ lụy nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại. Việc CAS xác nhận hành vi vi phạm có thể khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục rà soát những trận đấu mà 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" từng tham gia.

Theo thông lệ quốc tế, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu có thể dẫn tới việc đảo ngược hoàn toàn kết quả các cuộc chạm trán.

Phán quyết của CAS có thể mang lại bất lợi cho tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: AFC)



Nếu điều này xảy ra, trận thắng của đội tuyển Malaysia trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 có thể bị xử thua 0-3. Khi đó, cục diện bảng đấu sẽ hoàn toàn thay đổi.

Những "chiến binh sao vàng" sẽ nắm chắc suất dự giải đấu tại Ả Rập Saudi đầu năm sau, còn "Harimau Malaya" không còn bất cứ hy vọng nào dù giành chiến thắng trong cuộc tái đấu trên sân Thiên Trường ngày 31-3.

Đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), số tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỉ đồng) vẫn được giữ nguyên. CAS nhấn mạnh mức phạt này hoàn toàn hợp lý và tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Tác giả: Hoàng Hiệp



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

