Lan tỏa bản lĩnh nữ cán bộ Mặt trận

Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2026), đồng thời tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ trong hệ thống Mặt trận thành phố.

Trân trọng những đóng góp thầm lặng, bền bỉ

Sự kiện vừa là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam vừa tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa cán bộ Mặt trận các cấp. Qua đó, góp phần tăng cường gắn kết, tiếp thêm động lực để nữ cán bộ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Mặt trận, đoàn thể.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - bày tỏ sự trân trọng đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của phụ nữ trong hệ thống Mặt trận cũng như đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trao quà cho các nữ cán bộ thực hiện công tác Mặt trận tại TP HCM. Ảnh: ÁI MY

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết khi nhắc đến phụ nữ là nhắc đến hình ảnh người mẹ, người dì, người chị - những người gắn với thiên chức sinh thành, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ trẻ. Từ vai trò ấy, phụ nữ không chỉ gìn giữ mái ấm gia đình mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã hội.

"Nói đến phụ nữ là nói đến trẻ em, nói đến tương lai của mỗi gia đình và của cả đất nước" - ông Nguyễn Phước Lộc nói, đồng thời khẳng định đầu tư cho phụ nữ cũng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Vinh dự và tự hào

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, tại TP HCM, phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn tích cực tham gia nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong hệ thống Mặt trận, đội ngũ nữ cán bộ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh trong công tác vận động, tập hợp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM bày tỏ mong muốn đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Song song đó, giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm và bản lĩnh để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố, một đô thị năng động, nghĩa tình và giàu khát vọng vươn lên.

Cũng tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận thời gian qua.

Bà Trương Thị Bích Hạnh nhận xét ở bất kỳ vị trí công tác nào, cán bộ nữ cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh, góp phần quan trọng vào củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Bà Võ Thị Dung - nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - trong chia sẻ về chặng đường hơn 30 năm gắn bó với công tác Mặt trận đã cho biết với bà, làm công tác Mặt trận không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào. Được đồng hành và cống hiến cho sự phát triển của thành phố chính là động lực để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Nhiều kinh nghiệm quý

Tại buổi giao lưu, nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định, thông tin địa phương đã hoàn tất các hội nghị tiếp xúc cử tri và chuẩn bị tổ chức các hội nghị đối với ứng cử viên HĐND phường. Quá trình triển khai giúp địa phương tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho công tác Mặt trận.

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng, cho biết nhờ sự hướng dẫn của thành phố, các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức thuận lợi, đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc bố trí thời gian và hình thức tổ chức phù hợp.

...

Với phường Tân Tạo, theo bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, qua các buổi tiếp xúc cho thấy cử tri rất quan tâm đến chương trình hành động của ứng cử viên và kỳ vọng nếu trúng cử họ sẽ thực hiện đúng cam kết.

Theo thông tin tại buổi họp mặt, tỉ lệ nữ tham gia ứng cử tại kỳ bầu cử sắp tới khá cao… Các đại biểu thống nhất công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân cũng như góp phần nâng cao chất lượng đại biểu được bầu.

Đặc khu Thổ Chu bầu cử sớm

Liên quan công tác bầu cử, theo kế hoạch, hôm nay (8-3), gần 2.000 cử tri ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực bỏ phiếu.

Trước đó, từ ngày 4 đến 6-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tham dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri bày tỏ nguyện vọng, sự tin tưởng ứng cử viên nếu được bầu sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm người đại biểu dân cử, thực hiện tốt chương trình hành động đề ra.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị một số vấn đề về y tế, giáo dục; nâng cấp hạ tầng; bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư phát triển du lịch; hỗ trợ ngư dân; xây dựng hồ chứa nước ngọt trên đảo; sớm quy hoạch tổng thể đặc khu và sớm kéo điện lưới quốc gia về đây….

8-3 cũng là ngày bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Theo kế hoạch, cử tri tại 20 điểm sẽ thực hiện bỏ phiếu trong hôm nay. Ghi nhận cho thấy ở những nơi này, cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng…

Ưu tiên các vấn đề dân sinh Ngày 7-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, TP HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 15. Trình bày chương trình hành động với cử tri, ứng cử viên Trần Quang Lâm - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM - cam kết phát triển hạ tầng kỹ thuật và giao thông hiện đại, từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân. Trong khi đó, ứng cử viên Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, cho biết nếu được tín nhiệm, bà sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo thành phố giải pháp đột phá trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Ứng cử viên Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng - cam kết tích cực đề xuất giải pháp về xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; về đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy... Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Diên Hồng, TP HCM. Ảnh: HUY THANH

Tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri là cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên. Trong buổi tiếp xúc, các ứng cử viên nhấn mạnh việc kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, chú trọng giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm như quản lý đất đai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư nâng cấp trường học, trạm y tế và hệ thống chiếu sáng… Cùng ngày, các ứng cử viên tại nhiều đơn vị bầu cử khác như số 3, số 4, số 8, số 18… trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức tiếp xúc cử tri… L.Vĩnh - K.Nam

Tác giả: Ái My - Công Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao động