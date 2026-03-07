Malaysia hết cơ hội lật ngược tình thế

Tối 5-3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. Theo đó, hầu hết án phạt được giữ nguyên, ngoại trừ việc nhóm tuyển thủ liên quan vẫn được phép tập luyện tại các CLB chủ quản.

FAM vẫn có thể tiếp tục kháng cáo

Đến trưa 6-3, FAM lên tiếng không hài lòng với kết quả trên. Theo thông báo chính thức từ cơ quan này, FAM hoàn toàn tôn trọng thẩm quyền của CAS song phán quyết "rất đáng thất vọng". Trên thực tế, Malaysia vẫn có thể theo đuổi con đường pháp lý cuối cùng nằm ngoài hệ thống quản lý thể thao.

Cụ thể, trụ sở CAS tọa lạc tại TP Lausanne - Thụy Sĩ. Vì vậy, mọi phán quyết của cơ quan này vẫn chịu sự giám sát của hệ thống tư pháp Thụy Sĩ. Dù CAS là cấp xét xử cuối cùng trong hệ thống thể thao quốc tế, FAM hoàn toàn có quyền đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT).

Tuy nhiên, đây không phải là một phiên kháng cáo theo nghĩa thông thường. SFT không xem xét lại nội dung vụ việc, cũng không đánh giá lại bằng chứng hay mức độ vi phạm. Thay vào đó, họ chỉ kiểm tra liệu quy trình xét xử của CAS có bảo đảm tính công bằng hay không, có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong hội đồng hay không.

Theo thống kê, SFT từng tiếp nhận khoảng 6% tổng số vụ án đã được xét xử tại CAS và có đến 90% trong số đó, tòa án Thụy Sĩ không thay đổi phán quyết của tổ chức này. Điều đó cho thấy khả năng đảo ngược kết quả tại SFT là rất hạn chế.

Hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiếp nhận kết quả từ CAS và Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của tổ chức này sẽ xem xét trước khi đưa ra phán quyết chính thức. Bởi lẽ, CAS không trực tiếp định đoạt kết quả các trận đấu mà 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" từng tham gia, trách nhiệm này hoàn toàn thuộc về AFC.

Tuyển Malaysia gần như không còn cơ hội dù vẫn còn đường kháng cáo. (Ảnh: AFC)

Theo thông lệ của LĐBĐ thế giới (FIFA) và AFC, tuyển Malaysia gần như bị xử thua 0-3 ở các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù vậy, FAM vẫn có thể tiếp tục kháng cáo quyết định của AFC. Tổng Thư ký AFC Seri Windsor John Paul cho biết: "Có một quy trình rõ ràng cần tuân theo. Một khi ủy ban của chúng tôi đưa ra quyết định, FAM vẫn có quyền kháng cáo. Chúng tôi nghĩ họ sẽ không chấp nhận kết quả ban đầu và sẽ khiếu nại lên cấp cao hơn, bao gồm cả việc quay lại CAS nếu họ thấy cần thiết".

Như vậy, vụ việc nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia có thể vẫn chưa kết thúc sau phán quyết của CAS. Tuy nhiên, việc kéo dài tranh chấp pháp lý sẽ khiến FAM chịu áp lực lớn từ dư luận. Và với kết quả kháng cáo tại CAS, cơ hội để Malaysia "lội ngược dòng" là rất hẹp.

Chờ phán quyết cuối cùng của AFC

Đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nếu AFC ra phán quyết, áp dụng án phạt trừ điểm, xử đội tuyển Malaysia thua ở 2 trận đấu đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định ở vòng loại. Điều này sắp trở thành hiện thực khi CAS đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" vào chiều tối 5-3. Hình thức kỷ luật dành cho các cầu thủ nhập tịch sai quy định đã được điều chỉnh nhưng họ vẫn phải tiếp tục chịu án cấm thi đấu thêm 8 tháng.

Hiện tại, CAS mới chỉ thông báo phần quyết định chính của phán quyết, còn toàn bộ bản giải thích chi tiết về cơ sở pháp lý và lập luận của tòa vẫn chưa được công bố. Vì vậy, FAM cho biết sẽ đưa ra bình luận cụ thể hơn sau khi xem xét đầy đủ nội dung của phán quyết.

CAS bác đơn kháng cáo đồng nghĩa với việc các án phạt mà FIFA từng áp đặt hồi tháng 12-2025 đối với FAM và các cầu thủ liên quan vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, AFC sẽ dựa trên những phán quyết cuối cùng từ CAS và FIFA để quyết định cơ hội tham dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia.

Giới chuyên gia nhận định AFC có thể áp dụng hình thức kỷ luật trừ điểm, xử thua đội tuyển Malaysia ở 2 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027, tương tự như Ủy ban Kỷ luật FIFA đã từng hủy kết quả các trận giao hữu của đội tuyển này trước Cape Verde, Singapore và Palestine trong dịp FIFA Days 2025. Theo đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở các trận đấu này vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Nếu tuyển Malaysia bị AFC xử thua ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giành ngôi nhất bảng F, hơn đội xếp sau 6 điểm và chính thức đoạt tấm vé tham dự vòng chung kết giải đấu diễn ra ở Ả Rập Saudi. Lúc đó, màn tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Thiên Trường thuộc lượt trận cuối cùng của bảng F vào ngày 31-3 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Tuy nhiên, trước khi AFC có quyết định cuối cùng cũng như án phạt chính thức đối với tuyển Malaysia, thầy trò ông Kim Sang-sik cũng cần có màn trình diễn mãn nhãn khán giả nhà để khép lại vòng loại Asian Cup 2027 một cách thuyết phục.

Trong bối cảnh các cầu thủ Malaysia đang sụt giảm tinh thần thi đấu, lực lượng hao hụt sức mạnh vì không còn dàn cầu thủ nhập tịch "lậu", tuyển Việt Nam với lợi thế sân nhà sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng, thậm chí với tỉ số đậm.

HLV Kim Sang-sik đang sở hữu lực lượng hùng hậu khi các tài năng trẻ đã trưởng thành qua Giải U23 châu Á 2026 và nhiều trụ cột đang lấy lại phong độ đỉnh cao sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, gồm: chân sút Nguyễn Xuân Son, hậu vệ Đoàn Văn Hậu…

