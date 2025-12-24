Cựu tuyển thủ U23 Thái Lan bất ngờ xuất gia, dù đang thi đấu ở nước ngoài

Theo thông tin từ fanpage chính thức của đội tuyển quốc gia Thái Lan (Changsuek), cựu tiền đạo U23 Thái Lan Achitpol Keereerom đã trở về quê nhà sau thời gian thi đấu tại Đức để xuất gia tại chùa Wat Sri Chan (tỉnh Loei), bắt đầu từ ngày hôm qua, 22-12.

Fanpage Changsuek thông báo: “Cựu tiền đạo đội tuyển U23 Thái Lan Keereerom đã trở về nước để xuất gia, thụ pháp danh ‘Phra Mai’, tại chùa Wat Sri Chan. Chúng tôi rất vui và tán thán công đức trong việc làm ý nghĩa này”.

Keereerom từng có quãng thời gian dài ăn tập, thi đấu tại Đức. Cầu thủ 24 tuổi đã khoác áo Schwaben Augsburg (Đức) nhưng không để lại nhiều dấu ấn với chỉ 7 bàn sau 34 trận, trước khi về nước.

...

Trước đó, anh từng chơi cho Augsburg II và Rosenheim. Ở cấp độ đội tuyển, Keereerom là thành viên U23 Thái Lan dự SEA Games 32, nơi "bầy voi chiến" thất bại trước Indonesia ở trận tranh huy chương vàng bóng đá nam.

Việc cầu thủ đang thi đấu quyết định xuất gia không hiếm trong bóng đá Thái Lan. Năm 2023, hai tuyển thủ quốc gia Ratthanakorn Maikami và Sasalak Haiprakhon từng tạm dừng sự nghiệp để “quy y cửa Phật” trong thời gian ngắn, một nét văn hóa truyền thống nhằm rèn luyện nhân cách và báo hiếu cha mẹ tại Thái Lan.

Theo quy định, người tham gia khóa tu phải học giáo lý Phật giáo, và sinh hoạt như các nhà sư, trong đó có việc khất thực mỗi sáng.

Tác giả: Quốc An - Ảnh: Chánguek

Nguồn tin: Báo Người Lao động