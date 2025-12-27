HLV Kim Sang Sik có quyết định quan trọng về nhân sự U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Qatar để chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026. Trong những ngày đầu đặt chân đến Qatar, ban huấn luyện U23 Việt Nam đặc biệt chú trọng khâu điều chỉnh nhịp sinh học cho các cầu thủ. Đây được xem là ưu tiên hàng đầu nhằm giúp toàn đội nhanh chóng thích nghi với điều kiện sinh hoạt và thi đấu.

Ảnh: Hoài Thương.

Qatar có cùng múi giờ với Saudi Arabia nên việc thích nghi là rất quan trọng để hướng tới việc đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu tầm châu lục sắp tới.

...

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12 nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Sau trận đấu này, HLV Kim Sang Sik sẽ loại 1 cầu thủ để danh sách còn 23 cầu thủ tham dự giải U23 châu Á. Đội hiện có 24 cầu thủ vì trung vệ Đặng Tuấn Phong không may chấn thương trước ngày sang Qatar. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quyết định không bổ sung nhân tố nào.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026 để chính thức bước vào hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: VOV.VN