Messi tiến sát cột mốc lịch sử 900 bàn

Your browser does not support the video tag.

Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.

Lionel Messi tiếp tục viết thêm một chương mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước DC United tại MLS sáng 8/3, siêu sao người Argentina ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng, qua đó tiến sát cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

Pha lập công đến ở giữa hiệp một. Messi xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ môn đối phương. Đó là khoảnh khắc quen thuộc với người hâm mộ bóng đá suốt gần hai thập kỷ qua: Messi không cần nhiều chạm bóng, nhưng vẫn đủ lạnh lùng để tạo khác biệt.

Bàn thắng này giúp Messi nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 899. Chỉ còn một bàn nữa, anh sẽ chạm cột mốc mà rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới đạt được.

Từ khi gia nhập Inter Miami vào tháng 6/2023, Messi vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tính đến nay, anh ghi 80 bàn cho đội bóng của MLS, trở thành trung tâm trong hành trình phát triển của CLB tại giải đấu hàng đầu nước Mỹ.

...

Phần lớn những bàn thắng trong sự nghiệp của Messi đến từ thời gian huy hoàng tại Barcelona. Trong màu áo đội bóng xứ Catalonia, anh ghi 672 bàn, thiết lập hàng loạt kỷ lục và trở thành biểu tượng của một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB.

Sau khi rời Tây Ban Nha, Messi có thêm 32 bàn thắng trong thời gian thi đấu cho Paris Saint-Germain. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh cũng đóng góp 115 bàn cho Argentina, đội tuyển đã ba lần vô địch World Cup.

Cột mốc tiếp theo của Messi có thể đến rất sớm. Inter Miami sẽ đối đầu Nashville vào ngày 11/3, và đó sẽ là cơ hội tiếp theo để tiền đạo 38 tuổi ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp.

Nếu làm được điều đó, Messi sẽ gia nhập nhóm cầu thủ hiếm hoi cán mốc 900 bàn. Trong số này có Cristiano Ronaldo, người đã ghi bàn thắng thứ 900 của mình trong trận đấu với Croatia vào tháng 9/2024.

Ở tuổi 38, Messi vẫn ghi bàn đều đặn và tiếp tục kéo dài hành trình vốn đã đầy ắp kỷ lục. Và lúc này, cột mốc 900 bàn chỉ còn cách anh đúng một cú dứt điểm.

Tác giả: Hà Trang

Nguồn tin: znews.vn