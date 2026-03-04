Cú sốc tài chính của Iran khi bỏ World Cup

Iran được cho là sẵn sàng bỏ World Cup.



Theo AP, tuyển Iran có thể mất tối thiểu 10,5 triệu USD tiền thưởng từ FIFA nếu không dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ không được nhận 9 triệu USD tiền thưởng khi góp mặt ở vòng bảng, cùng 1,5 triệu USD chi phí chuẩn bị.

Ngoài ra, Iran còn đối mặt án phạt lên tới 321.000 USD nếu rút lui trong vòng 30 ngày trước giải, và 642.000 USD nếu quyết định được đưa ra sớm hơn mốc thời gian này.

Khả năng Iran không thể dự giải xuất phát từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào nước này. Các đợt không kích và đáp trả liên tiếp khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn. Trong bối cảnh đó, việc di chuyển và chuẩn bị cho giải đấu tổ chức tại Bắc Mỹ trở nên rủi ro.

Trong trường hợp Iran rút lui hoặc bị loại khỏi giải, quy định của FIFA cho phép thay thế bằng "đội dự bị được chỉ định", thường là á quân vòng play-off hoặc đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé ở cùng châu lục. Khi đó, suất tham dự nhiều khả năng được trao cho UAE hoặc Iraq.

Theo kế hoạch ban đầu, Iran sẽ tới Mỹ tham dự World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Thầy trò HLV Amir Ghalenoei nằm ở bảng G cùng Belgium, Egypt và New Zealand.

Dù kịch bản nào xảy ra, một quyết định rút lui là đòn giáng nặng nề về tài chính với bóng đá Iran.

