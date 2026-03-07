Hà Tĩnh: Xử phạt 2 người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử

Ngày 6/3, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, hai trường hợp bị xử lý gồm N.Đ.T (sinh năm 1965, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và N.X.C (sinh năm 1963, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Công an làm việc với N.Đ.T . Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Tại cơ quan công an, N.X.C thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử.

Còn N.Đ.T thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật về nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.

...

Cả hai trường hợp cho biết do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội nên đã vi phạm pháp luật. Đồng thời, tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

N.X.C tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Với hành vi nói trên, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ lựa chọn các nguồn tin chính thống, không đăng tải hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương

