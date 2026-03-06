Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thua Hà Tĩnh phút 90+3 khiến Thanh Hóa rơi rất sâu, HAGL cũng cam go vì…

CLB Thanh Hóa lỡ cơ hội vượt HAGL trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng V-League hứa hẹn thay đổi đáng kể ở vòng 15, khi các đội nhóm đua trụ hạng gặp phải thử thách khó nhằn.

Trên sân nhà, CLB Thanh Hóa đã thất thủ với tỷ số 0-1 trước CLB Hà Tĩnh. Sau chuỗi trận kiên cường khi liên tục cầm hòa Nam Định, đánh bại CLB Công an TP.HCM rồi cầm hòa chủ nhà Hải Phòng, CLB Thanh Hóa đã bị "giải mã" trên sân nhà ở vòng 15.

CLB Thanh Hóa bị trừng phạt bởi bàn thua phút 90+3. ẢNH: ĐÔNG Á THANH HÓA

Đối đầu CLB Hà Tĩnh vốn cũng chơi không ổn định trong thời gian qua, CLB Thanh Hóa đã kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình tấn công dồn dập. Với lực lượng mỏng, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp chủ trương tấn công nhanh tìm lợi thế, nhưng trước sự lì lợm của Hà Tĩnh, kế hoạch đã "phá sản".

Đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh trình diễn lối đá phòng ngự lì lợm và khoa học, tái hiện hình ảnh từng có ở mùa giải trước khi bất bại cả lượt đi. Trước đấu pháp chặt chẽ của CLB Hà Tĩnh, vũ khí phản công, sử dụng tốc độ luân chuyển bóng của Thanh Hóa không còn phát huy tác dụng. Sang hiệp 2, CLB Hà Tĩnh tiếp tục ẩn mình chờ thời cơ, để rồi quả ngọt đến với đội khách ở phút 90+3, khi Helerson ấn định chiến thắng 1-0 quý như vàng cho đội khách.

Thua Hà Tĩnh trên sân nhà, CLB Thanh Hóa giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12 với 13 điểm sau 15 trận. Nếu PVF-CAND thắng ở vòng 15, đội bóng xứ Thanh sẽ tụt xuống vị trí đá play-off. HAGL (hạng 11) thoát khỏi cảnh bị đối thủ vượt mặt, khi vẫn hơn Thanh Hóa 1 điểm và đá ít hơn đối thủ 1 trận. Tuy nhiên vị trí thứ 11 cũng rất gay go với thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh có 20 điểm, vẫn đứng hạng 7, nhưng đã áp sát vị trí thứ 6 của CLB Công an TP.HCM khi cân bằng điểm số.

Bảng xếp hạng sau lượt đấu sớm tối 6.3 ẢNH: VPF

