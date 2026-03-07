Giám đốc tài chính Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa dùng nhiều tài khoản, thao túng chứng khoán

Ông Tống Anh Linh là Giám đốc tài chính của Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Ảnh: AAT

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tống Anh Linh, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, ông Linh bị xử phạt vì có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể trong thời gian từ ngày 24-3-2021 đến ngày 30-12-2022, ông Linh đã sử dụng 30 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu AAT của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, nhằm tạo cung cầu giả tạo và thao túng thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên kết quả kiểm tra và xác minh cho thấy ông Linh không thu được khoản lợi bất hợp pháp nào từ hành vi nêu trên.

Ngoài việc bị phạt tiền, ông Linh còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 9-3-2026.

Đồng thời ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm, tính từ cùng thời điểm trên.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 25 cá nhân khác, đều ở Thanh Hóa.

Những người này còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng do đã cho ông Tống Anh Linh mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả kiểm tra, xác minh cũng cho thấy chưa có cơ sở để xác định 25 cá nhân này thu được lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm. Ngoài ra, họ còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 9-3-2026.

Tác giả: Bình Khánh