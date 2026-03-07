Ngư dân Hà Tĩnh chủ động sắp xếp lịch biển, hướng về ngày hội bầu cử

Cử tri biển đảo ưu tiên ngày hội bỏ phiếu

Tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), không khí lao động diễn ra hối hả nhưng không quên nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tại khu vực cầu cảng, các ngư dân đang tất bật chuẩn bị ngư cụ và nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới dưới sự hướng dẫn, tuyên truyền của Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Sót.

Vừa trở về từ ngư trường Bạch Long Vĩ sau 10 ngày bám biển, ông Nguyễn Văn Nam (50 tuổi, ngụ thôn Giang Hà) - chủ tàu công suất 250CV, chia sẻ về dự định của mình. Dù thời tiết thuận lợi để đi biển dài ngày nhưng ông cùng 7 bạn thuyền đã quyết định điều chỉnh lịch trình.

Dù thời tiết thuận lợi để đi biển dài ngày nhưng ngư dân quyết định điều chỉnh lịch trình để kịp vào bờ tham gia bỏ phiếu.



"Dù mưu sinh trên biển bận rộn nhưng chúng tôi xác định bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước. Chuyến này tôi dự tính ra khơi ngắn ngày hơn thường lệ để kịp vào bờ tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, thực sự là tiếng nói đại diện cho nguyện vọng của ngư dân để đề xuất các chính sách hỗ trợ bà con yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền", ông Nam khẳng định.

Cùng chung tinh thần đó, tại vùng biển xã Thiên Cầm, anh Nguyễn Viết Đoàn (ngụ thôn Hải Bắc) cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác hậu cần. Anh cho biết đã chủ động rút ngắn lịch trình đánh bắt để sớm có mặt tại điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền tự do bầu cử của mình.

Thiếu tá Đặng Bá Việt - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót - cho biết đơn vị đang quản lý địa bàn 4 xã ven biển với số lượng ngư dân rất đông. Chỉ riêng cảng Cửa Sót đã có khoảng 250 tàu thuyền với gần 1.000 lao động thường xuyên hoạt động trên biển.

Để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất, Đồn Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Quản lý cảng cá triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ. "Chúng tôi thành lập các tổ công tác lưu động xuống tận tàu thuyền để nhắc nhở bà con. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho những nhóm tàu đánh bắt xa bờ để họ chủ động kế hoạch sản xuất, kịp trở về trước ngày bầu cử", Thiếu tá Việt nhấn mạnh.

Chuyển tải thông tin xuyên suốt từ bờ ra khơi

Dưới góc độ quản lý hạ tầng nghề cá, ông Mai Văn Luân - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh - khẳng định việc bảo đảm quyền bầu cử cho ngư dân xa bờ là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị đã đa dạng hóa các phương thức thông tin để luật bầu cử đến được với từng cử tri.

Tàu thuyền ngư dân cập bờ sau những chuyến ra khơi.



Tại các bến cảng, nội dung bầu cử và danh sách niêm yết được phổ biến trực tiếp khi tàu cập bến hoặc rời bến. Hệ thống truyền thanh nội bộ duy trì phát sóng định kỳ từ 5h đến 7h sáng hằng ngày - khung giờ tập trung đông ngư dân nhất. Đặc biệt, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống định vị vệ tinh GPS và các kênh liên lạc vô tuyến tầm xa.

Cũng theo ông Luân, đối với các trường hợp tàu cá hoạt động dài ngày tại các ngư trường quá xa, không thể quay về kịp ngày bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn và tạo điều kiện tối đa để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu tại nơi cập cảng gần nhất theo diện cử tri vãng lai, đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi tuyệt đối cho bà con.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý