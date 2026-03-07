Đột kích nhà hoang, bắt nhóm đối tượng đang “xóc đĩa”

Theo điều tra ban đầu, trước đó, qua công tác trinh sát, Công an xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại căn nhà bỏ hoang thuộc khu vực đồi núi thôn Xuân Sơn để tổ chức đánh bạc.

Đây là vị trí ít người qua lại, được các đối tượng lựa chọn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tang vật cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ tại hiện trường.



Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 2/3, lực lượng Công an đã bất ngờ đột kích, bắt quả tang 7 đối tượng đang say sưa “xóc đĩa”.

...

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Đình Vũ (25 tuổi), Trần Văn Ánh (34 tuổi), Đào Viết Độ (32 tuổi), Biện Văn Mỹ (37 tuổi), Trần Văn Đức (35 tuổi), Biện Văn Phi (40 tuổi) và Dương Văn Hoài (40 tuổi), tất cả cùng trú tại thôn Xuân Sơn.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.



Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 9.350.000 đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị, kéo và 3 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với các bị can để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý

