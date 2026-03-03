Đình Bắc tiếp tục được vinh danh, khiến cả Việt Nam phải ngước nhìn

Đình Bắc có lọt vào top 19 đề cử của giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025"

Ngày 2/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức công bố danh sách đề cử cho giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. Trong đó, lĩnh vực Thể dục Thể thao gây chú ý mạnh mẽ với hai cái tên xuất sắc: tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và vận động viên Canoeing Nguyễn Thị Hương.

Theo thông tin từ BTC, giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Cơ cấu gồm có 108 nam, 37 nữ; về thành phần dân tộc, có 137 cá nhân dân tộc Kinh và 8 cá nhân dân tộc thiểu số; có một cá nhân là người Công giáo; về học hàm, có 13 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ.

Dựa trên hồ sơ và kết quả thẩm định, Thường trực giải thưởng đề xuất 31 đề cử tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực để hội đồng xem xét. Sau quá trình làm việc nghiêm túc và bỏ phiếu kín, hội đồng đã chọn ra 19 cá nhân xuất sắc nhất bước vào vòng bình chọn trực tuyến.

Đình Bắc là một trong 2 gương mặt của thể thao Việt Nam góp mặt ở vòng bình chọn này. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và đóng góp nổi bật của anh trong màu áo CLB lẫn đội U23 Việt Nam suốt năm 2025.

Đình Bắc là gương mặt đại diện cho sức trẻ và sự bứt phá của bóng đá Việt Nam. Từ một cầu thủ trẻ từng bị đánh giá thấp về thể hình, Đình Bắc đã có bước tiến thần tốc để trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc đã có một năm 2025 không thể tuyệt vời hơn - Ảnh: Ted Trần TV

Trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc là nhân tố nổi bật trên hành trình giành HCV bóng đá nam tại SEA Games 33, đồng thời góp công lớn giúp U23 Việt Nam đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2025, nơi anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Sau đó, Đình Bắc tiếp tục đóng góp công lớn trong chiến tích U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á 2026.

Ở giải đấu trên đất Saudi Arabia, Đình Bắc thể hiện phong độ ấn tượng bằng 4 pha lập công, 2 kiến tạo, trở thành Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, cầu thủ Việt Nam giành danh hiệu này ở châu lục. Bên cạnh đó, Đình Bắc cũng được vinh danh hàng loạt giải thưởng của AFC như Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải.

Ở giải quốc nội, Đình Bắc tiếp tục khẳng định giá trị với những danh hiệu cá nhân ấn tượng như Quả bóng Bạc Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm 2025. Sự nghiệp của Đình Bắc năm vừa qua còn được ghi nhận rộng rãi khi anh xếp thứ ba trong cuộc bầu chọn Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025, cho thấy tình cảm và sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Chưa dừng lại, tiền đạo của CAHN cũng được bình chọn là Nam VĐV trẻ của năm Cúp Chiến thắng 2025.

