Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô lao như tên bắn, tông liên tiếp nhiều phương tiện

Tối 6-3, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô tông vào loạt phương tiện khác trên đường phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hoà, TP Hà Nội).

Thời điểm tài xế tông loạt ô tô. Ảnh: Gif



Theo đó, nam tài xế vi phạm ở mức 0,264 mg/l khí thở. Sau đó, lực lượng chức năng sau đó đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, chiếc ô tô mang BKS 30A-536.xx do một tài xế điều khiển khi di chuyển trên phố Nguyễn Chánh đã bất ngờ va chạm với 2 xe máy trên đường. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm vào 2 xe máy khác đang di chuyển phía trước, khiến 1 nạn nhân bị thương nặng.

Chiếc ô tô chưa dừng lại mà tông, va liên hoàn vào 4 ô tô khác trên đường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Ít phút sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, cảnh sát đã tới hiện trường để phân luồng, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: M.T.



Tại hiện trường có ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng, các mảnh vỡ từ vụ tai nạn văng khắp mặt đường.

Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có 6 ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

