Ai là đội trưởng của U23 Việt Nam ở U23 châu Á?

Chỉ một ngày trước trận ra quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố ban cán sự của đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang tiếp tục được tín nhiệm giữ chiếc băng đội trưởng. Hỗ trợ cho anh trong ban cán sự là hai đội phó: tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Khuất Văn Khang là đội trưởng (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc và Hiểu Minh làm đội phó (Ảnh: HĐ)

...

Đây được xem là quyết định hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc. Bộ ba này không chỉ là những trụ cột chuyên môn không thể thay thế mà còn là những nhân tố nòng cốt vừa cùng bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao tại SEA Games 33. Việc giữ nguyên "bộ khung quyền lực" giúp U23 Việt Nam duy trì được sự ổn định trong phòng thay đồ và sự thấu hiểu triết lý vận hành của ban huấn luyện.

Trước đó, trong buổi tập của U23 Việt Nam đội phó Hiểu Minh đánh giá về các đối thủ: “Các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất”.

Hiểu Minh cũng tiết lộ lời dặn của HLV Kim Sang Sik: “Thầy Kim dặn chúng tôi rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện thật chăm chỉ”.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: Thanh niên Việt