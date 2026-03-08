Tàu cá cùng 2 ngư dân bỗng dưng mất tích trên biển Sơn Trà

Tàu cá QB 93827-TS có chiều dài khoảng 17,5 m, công suất 885 CV hiện đang mất tích trên biển

Ngày 7-3, UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã tiếp nhận trình báo về việc một tàu cá của ngư dân trên địa bàn mất liên lạc khi đang hoạt động trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 6-3, anh Lê Hoài Nam (SN 1994, trú thôn Hải Đông, xã Phú Trạch) trình báo tàu cá mang số hiệu QB 93827-TS do ông Lê Ngọc Sơn (SN 1973) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bất ngờ mất liên lạc.

Trên tàu hiện có 2 ngư dân gồm ông Lê Ngọc Sơn và ông Phạm Văn Khương (SN 1972), cùng trú tại thôn Hải Đông.

Gia đình cho biết khi tàu đang hoạt động trên biển tại tọa độ 16°23'41"N - 108°32'05"E, cách bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khoảng 19 hải lý về hướng Đông - Bắc, họ không thể liên lạc được với các ngư dân. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, tín hiệu của tàu cá QB 93827-TS đã mất kết nối từ 23 giờ 05 ngày 5-3-2026.

Theo anh Lê Hoài Nam, trước đó khi xuất bến đi biển, trên tàu có 4 người gồm: ông Lê Ngọc Sơn (chủ tàu, thuyền trưởng), anh Lê Mạnh Cường (SN 2004, máy trưởng), ông Phạm Văn Khương (thuyền viên) và anh Lê Hoài Nam.

Sau khi làm thủ tục xuất bến tại Cảng La ngày 25-2-2026, anh Cường và anh Nam đã lên bờ trở về nhà, còn ông Sơn và ông Khương tiếp tục ở lại tàu để khai thác hải sản trên biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Phú Trạch đã phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Roòn triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Hai trạm kiểm soát biên phòng trên địa bàn đã sử dụng máy ICOM thông báo cho các tàu cá, ngư dân đang hoạt động gần khu vực nói trên tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm và kịp thời ứng cứu nếu phát hiện tàu gặp sự cố.

Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị để nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá QB 93827-TS cùng hai ngư dân đang mất liên lạc.

Hiện các lực lượng chức năng cùng ngư dân trên biển vẫn đang tiếp tục theo dõi, phối hợp tìm kiếm, chờ thêm thông tin về tàu cá và các thuyền viên.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao động