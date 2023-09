Sáng nay (5/9), hàng triệu học sinh cả nước hân hoan khai giảng năm học mới

12 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. ... 2. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 3. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. 4. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 5. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh. 6. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. 7. Quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. 8. Hội nhập quốc tế trong giáo dục. 9. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành. 10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 11. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. 12. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục.