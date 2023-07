Mãn nhãn đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023

Đêm chung kết DIFF 2023 mang chủ đề “Thế giới không khoảng cách” khép lại trong những tràng pháo tay và hò reo không ngớt của khán giả. Sự trở lại đúng thời điểm của DIFF đã đem tới Đà Nẵng một mùa hè rực rỡ, biến thành phố sông Hàn trở thành "thỏi nam châm" hút khách hè này.

Với màn trình diễn chinh phục mọi giác quan của khán giả và Ban giám khảo, đội pháo hoa Pháp đã giành ngôi vị quán quân DIFF 2023, sở hữu cúp vô địch và phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội pháo hoa Italy giành giải nhì, với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Giải thưởng Sáng tạo thuộc về đội Ba Lan và giải được Khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Phần Lan với phần thưởng trị giá cho mỗi giải là 3.000 USD.

Đêm chung kết DIFF 2023 đã thực sự làm nên một dấu ấn khó quên cho du lịch Đà Nẵng trong mùa hè năm nay. Ngay từ 17h, 3 tiếng đồng hồ trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm Đà Nẵng đã tắc nghẽn. Hàng chục nghìn người dân và du khách đã đổ về các tuyến đường, đứng chật kín hai bên bờ sông Hàn. Các quán ăn “cháy” bàn, các khách sạn có tầm nhìn pháo hoa, khách muốn có phòng phải đặt trước ít nhất 2 tuần… Dường như không ai muốn bỏ lỡ đêm cuối cùng của một mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nhiều cảm xúc.

Phát biểu trong đêm chung kết, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại nhưng ước mơ và khát vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. “Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để mỗi người dân đều được hưởng hạnh phúc, thành phố phát triển thịnh vượng, an toàn và một môi trường sống hòa hợp, bền vững với thiên nhiên”, ông Chinh nói.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến dự và thưởng lãm những màn pháo hoa của 2 đội thi đêm chung kết DIFF 2023

Là đội trình diễn trước, Italy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một “già gân” đã 2 lần giành ngôi vị quán quân DIFF. Giống như bản piano River Flow In You mà đội Italy chọn, cả khán đài đã cùng nhau đắm chìm theo “dòng chảy” của sông Hàn. các bông pháo khổng lồ bật tung theo giai điệu rock sôi động của bài hát Gossip, bản EDM Wake Me Up được biến tấu theo âm hưởng đồng quê và chắc chắn không thể thiếu nét cổ điển, hùng tráng đậm chất Ý qua bản nhạc phim kinh điển của mọi thời đại “Thiện-Ác-Tà”.

Pháp – đội có số điểm cao nhất trong vòng loại, “mê hoặc” khán giả với màn bắn pháo hoa giàu cảm xúc. Chủ đề “Thế giới không khoảng cách” đã được đội thể hiện rất tốt trên nền nhạc Pháp, US-UK và Kpop. Khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc khi lắng nghe giai điệu Dynamite của BTS hay Stupid Love của Lady Gaga, để rồi sau đó lại đắm mình trong những cảm xúc ngọt ngào với tình ca La vie en rose được remix lại và Non, je ne regrette rien hùng tráng.

DIFF đã góp một phần không nhỏ vào thành tích phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong quý 2/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Trong thời gian DIFF, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật. Công suất buồng phòng của thành phố đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%. Con số này tăng trưởng so với kỳ DIFF 2019, khi năm đó công suất phòng trên thành phố đạt 65-70%, khối khách sạn 4-5 sao công suất đạt 75-85%.

Đà Nẵng đã có thêm một mùa pháo hoa nữa thành công, với những con số tăng trưởng vượt mong đợi

Đà Nẵng đã có thêm một mùa pháo hoa nữa thành công, với những con số tăng trưởng vượt mong đợi. Sự trở lại đúng thời điểm của DIFF, sau 3 năm phải ngừng vì dịch bệnh, khi du khách và người dân khát khao một sự tưng bừng, sôi động sau chuỗi ngày ảm đạm bởi cách ly, đóng cửa và ngừng trệ mọi hoạt động du lịch, đã không chỉ tạo nên một mùa hè rực rỡ cho Đà Nẵng, mà còn là nhân tố chính đưa thành phố sông Hàn trở thành thỏi nam châm hút khách hè này.

Chiêm ngưỡng thêm những hình ảnh của đội vô địch Pháp:

Những hình ảnh pháo hoa đội Ý:

