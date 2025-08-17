Bộ Công Thương chỉ đạo toàn ngành ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lũ

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện 6111 ngày 17/8/2025 về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bộ Công Thương cho biết theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp phía Nam quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn diện rộng từ Đông Bắc Bộ đến Trung Bộ, nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, tiềm ẩn nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Từ ngày 17/8/2025 đến đêm ngày 18/8/2025, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dự báo ảnh hưởng trực tiếp khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực các Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ vận hành nghiêm quy trình hồ chứa thủy điện, tăng cường kiểm tra các công trình xung yếu, thủy điện nhỏ và khu vực có nguy cơ sạt lở.

...

"Khẩn trương rà soát các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ hàng hóa cụ thể, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ hân dân", Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo.

Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng, sẵn sàng mọi phương án để cung cấp điện trở lại sớm nhất đối với các khu vực bị sự cố do ảnh hưởng của mưa lũ.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thông báo cho các tàu thuyền, công trình dầu khí trên biển trong vùng bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình.

Ngoài ra, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản khẩn trương kiểm tra các khu mỏ, hồ chứa bùn thải, hầm lò để phát hiện, xử lý kịp thời nguy cơ sạt lở, ngập lụt, bảo đảm an toàn cho công nhân và khu dân cư lân cận.

Đối với các chủ hồ thủy điện, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa, thực hiện thông báo sớm cho người dân trước khi xả lũ, tăng cường hệ thống cảnh báo và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Các đơn vị trong toàn ngành Công Thương được yêu cầu thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản, đồng thời báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn