Đang tắm, người đàn ông bị thứ đáng sợ cắn tử vong trên sông

Arifuddin, 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc bờ sông Bulete thì con cá sấu ngoạm lấy chân ông ở Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều 14/8.

Người đàn ông này đã hét lên khi một cơn đau nhói chạy dọc theo sườn. Ông cố gắng vùng vẫy để thoát thân nhưng con cá sấu đã ngoạm chặt chân trước khi kéo ông ra khỏi bờ.

Đoạn clip đầy kịch tính ghi lại cho thấy Arifuddin dang rộng cánh tay khi cố gắng giữ mình nổi giữa dòng sông. Một số người dân địa phương đã lội xuống sông trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu ông.

Tuy nhiên, người cha 4 con đã biến mất dưới mặt nước trước khi những người khác có thể tiếp cận.

Người đàn ông bị cá sấu tấn công khi đang tắm sông.



Các đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường ở Wajo Regency sau vụ tấn công lúc 6h chiều giờ địa phương. Họ tìm thấy con cá sấu đang kéo thi thể của Arifuddin trong vùng nước đục ngầu, nhưng không thể thu hồi thi thể của ông ngay lập tức.

Con cá sấu đã bơi vòng quanh sông nhiều giờ trước khi dừng lại trên bờ sông cách nơi Arifuddin bị tấn công khoảng một dặm.

Người dân địa phương đã dùng một cái bẫy tự chế để kéo con cá sấu gần hơn, trước khi họ đuổi nó đi bằng cách ném đá.

Thi thể của Arifuddin đã được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ.

Người dân địa phương cho biết họ rất lo lắng vì dòng sông nơi họ thường xuyên tắm rửa và giặt giũ, không phải là môi trường sống của cá sấu.

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ to lớn và hung dữ sinh sôi nảy nở trong khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền, gần làng mạc hơn do nạn đánh bắt quá mức, làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng, cùng với việc mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.

Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.

Cùng với đó là việc người dân địa phương ở các nước đang phát triển vẫn sử dụng sông ngòi để tắm và đánh bắt cá thô sơ đã dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng gia tăng.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoduatin.vn

