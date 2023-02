Làm liều, nhiều đời bí thư và chủ tịch phường bị khởi tố

Ngày 27-2, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can trong vụ Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, 8 bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Quang Phục (SN 1964, Bí thư Đảng ủy phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Vũ Văn Ngọc, (SN 1971, Chủ tịch UBND phường Dị Sử); Nguyễn Kim Dương (SN 1959, cựu bí thư Đảng ủy xã Dị Sử); Đỗ Chí Hào (SN 1961, cựu chủ tịch UBND xã Dị Sử); Vũ Duy Bình (SN 1963 cựu chủ tịch UBND xã Dị Sử); Đặng Đình Tâm (SN 1957, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Sử nhiệm kỳ 2000-2005, cựu phó Chủ tich HĐND xã Dị Sử); Vũ Thị Dung (SN 1966, cựu Đảng ủy viên, nguyên cán bộ Tài chính - Thủ quỹ UBND xã Dị Sử) và Đỗ Chí Thanh (SN 1960, cựu cán bộ địa chính xã Dị Sử) để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can trên đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất (Tổng diện tích 68.843,7 m2) tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).



Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động