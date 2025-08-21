Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 4 được nâng lên; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu



Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cho biết, Đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu mốc cho giai đoạn phát triển mới của lực lượng vũ trang Quân khu trong chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần quan trọng khát vọng phát triển, tạo động lực để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

"Trước trọng trách to lớn mà Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu giao cho; mỗi đại biểu chúng ta nguyện đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm chính trị, hoàn thành tốt nhất chương trình, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Thành công của Đại hội là tiền đề, tạo động lực và khí thế mới để xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn mới, cùng với toàn quân quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" - Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường nói.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh trình bày tham luận tại Đại hội



Tham luận tại Đại hội, Đại tá Lê Chiến Thắng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 đã làm rõ vai trò lãnh đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong tình hình mới - đây là khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ quân khu 4 lần thứ 11 - nhiệm kỳ 2020-2025.

"Trước mục tiêu và yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, Đảng ủy Quân khu cần có chủ trương, giải pháp đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sẵn sàng chiến đấu. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng số đồng bộ, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành, đảm bảo việc đánh giá kết quả huấn luyện được chính xác, khách quan; đồng thời có cơ chế, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ đổi mới sáng tạo, tích cực nghiên cứu, cải tiến mô hình với hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao" - Đại tá Lê Chiến Thắng phát biểu.

Các đại biểu dự Đại hội



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Quân khu 4 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng dự báo tình hình, không bị động, bất ngờ, tạo điều kiện các địa phương phát triển kinh tế xã hội; thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng đảng, đoàn kết trong toàn đảng bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế. Chỉ ra 5 vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2025-2030.

"Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tin tưởng Đảng bộ Quân khu 4 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, vượt qua mọi khó khăn; xây dựng đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thành công của Đại hội khẳng định trách nhiệm chính trị và quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân khu" - Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái nói.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ 12- nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ bế mạc vào cuối giờ sáng 22/8.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV

