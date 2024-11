Kinh hoàng khoảnh khắc tủ lạnh đổ sập trong thang máy

Vào ngày 27/10 vừa qua tại Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, một người đàn ông đang vận chuyển tủ lạnh vào thang máy thì dây điện bị kẹt ở cửa thang máy.

Khi thang máy bắt đầu di chuyển, dây điện bị kẹt khiến tủ lạnh mất thăng bằng và đổ về phía sau, đập vào một hành khách.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy chiếc tủ lạnh đổ thẳng vào một người phụ nữ đang bế em bé, suýt trúng đứa trẻ. May mắn thay, người phụ nữ đã phản ứng nhanh chóng, dùng cơ thể che chắn cho em bé và giảm thiểu tác động.

Sau vụ tai nạn, hành khách đã nhấn nút khẩn cấp, dừng thang máy. Đội cứu hộ đã khẩn trương có mặt giải cứu những người bị mắc kẹt và đưa họ đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, người phụ nữ họ Guan bị thương nhẹ, còn em bé và cô con gái lớn của cô không bị thương. Người đàn ông vận chuyển tủ lạnh sau đó đã bồi thường cho cô Guan các chi phí thăm khám, điều trị.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn