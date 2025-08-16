Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông 3 người trong một gia đình tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ đã đâm vào một chiếc xe máy chở 3 người, gồm người cha, người mẹ và một đứa trẻ.

Cảnh sát và các tình nguyện viên cứu hộ sau đó đã kiểm tra hiện trường và phát hiện chiếc xe máy bị gãy làm đôi. Những người trên chiếc xe bị văng về hai hướng khác nhau. Người vợ 27 tuổi đã tử vong tại hiện trường, trong khi người chồng 35 tuổi và con gái 4 tuổi của họ tử vong tại bệnh viện.

Chiếc xe bán tải tông trúng xe máy khiến 3 người tử vong.

Tài xế xe bán tải không bị thương và đã bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn để xử lý theo pháp luật. Vụ việc này xảy ra vào sáng 14/8, tại ngã tư Phanom Sarakham ở huyện Phanom Sarakham, tỉnh Chachoengsao,

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, hai vợ chồng đang đưa con tới trường.

Bà Rung Arun, dì của nạn nhân, cho biết mỗi sáng cháu trai mình đều lái xe máy đưa vợ đi làm rồi đưa con đến trường. Bà biết tin từ bạn của cháu trai nên đã vội vàng tới hiện trường.

Cảnh sát đã buộc tội tài xế lái xe bất cẩn gây tử vong. Sau khi hoàn thành tang lễ, sẽ có một cuộc hòa giải để yêu cầu bồi thường, do Thiếu tá Manít Buntaeng, Thanh tra của Đồn cảnh sát Phanom Sarakham làm trung gian hòa giải.

