VIDEO: Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng

Chiều 13-8, tại nhà anh Thái Khắc Thành ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, có rất nhiều người thân, bạn bè đến chia sẻ, thăm hỏi gia đình khi nghe tin anh được tại ngoại sau hơn 4 tháng bị giam giữ vì nuôi, bán 13 con gà lôi trắng.

Khu chuồng nhỏ nơi anh Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng

Tại căn nhà nhỏ, ngay phía trước sân là khu chuồng rộng khoảng 20 m2, nơi anh Thành quây nuôi 3 con gà lôi bố mẹ. Từ 3 con gà lôi bố mẹ, anh Thành nhân giống được thêm 10 con gà lôi con.

Chia sẻ với chúng tôi, một người thân anh Thành cho biết ngoài làm ruộng, đi hát đám cưới thì Thành rất đam mê nuôi chim cảnh, gia cầm.

Khu chuồng khoảng 20 m2 nơi anh Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng

Trước đó, Thái Khắc Thành bị cơ quan tố tụng cáo buộc biết rõ 2 con gà mái và 1 con gà trống đều thuộc loài Gà lôi trắng, thuộc loài chim nguy cấp, quý, hiếm nhưng vẫn nuôi nhốt tại nhà ở huyện Đô Lương (cũ) mà không được phép của cơ quan chức năng.

Khi 10 gà lôi con nở, anh Thành bán cho một người không biết tên để lấy 6 triệu đồng. Khi giao ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị Công an tỉnh Thái Bình phát hiện thu giữ. Hành vi của Thành bị quy kết vào tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Người thân vui mừng khi anh Thành được tại ngoại

Theo hồ sơ vụ án, Thành không bị áp dụng tình tiết năng nặng trách nhiệm hình sự nào. Quá trình điều tra, truy tố, Thành thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính 2 triệu đồng. Bố mẹ đẻ của Thành được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, vì nuôi, bán 13 con gà lôi (loài động vật nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm).

Vợ và con anh thành vui mừng khi được gặp chồng

Ngày 13-8, anh Thái Khắc Thành được cho tại ngoại. Trở về nhà, anh Thái Văn Thành cho biết bản thân rất vui khi được về nhà cùng mẹ già, vợ và con nhỏ. Anh cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước các ngành chức năng liên quan cho anh được tại ngoại. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh mong muốn việc xét xử công tâm, để có cơ hội trở về với gia đình trong thời gian sớm nhất.

