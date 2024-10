Thót tim khoảnh khắc cô gái bị bánh xe bán tải chèn qua, diễn biến sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông khiến nhiều người được phen hú vía. Theo camera an ninh ghi lại vụ va chạm xảy ra vào 15h ngày 26/10 vừa qua.

Theo đó, khi chiếc xe bán tải màu đỏ đang quay đầu thì một cô gái chạy xe máy điện lao tới. Do bị bất ngờ và đang di chuyển với tốc độ nhanh nên cô gái phanh gấp khiến cả người và xe ngã nhào ra đường đúng vị trí bánh xe bán tải.

Ngay sau đó, đầu cô gái bị bánh sau xe bán tải chèn qua. Tuy nhiên, ngay khi mọi người tưởng đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng thì cô gái đã nhanh chóng ngồi dậy. Theo dõi diễn biến vụ tai nạn nhiều người không khỏi thở phào.

Một số người cho rằng chính chiếc mũ bảo hiểm đã cứu cô gái một mạng trong tình huống va chạm nói trên.

"Trời ơi, bánh xe chèn qua đầu luôn mà không sao. Xem video mà hú vía quá. Giờ mới thấy chọn mũ bảo hiểm đạt chất lượng quan trọng như thế nào, chiếc mũ cứu mạng luôn", bạn D.L chia sẻ.

"Ô tô đang quay đầu mà cô gái mất tập trung không quan sát nên bị giật mình bóp phanh trước rồi. Mong là cô gái không bị chấn thương quá nặng chứ nhìn ô tô chèn qua đầu thế kia mà lo lắng quá", một bạn khác chia sẻ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn