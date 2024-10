Clip khoảnh khắc taxi mở cửa bất ngờ khiến người đi xe máy tử vong ở Thái Bình

Theo tin tức trên báo Giao Thông, Tuổi trẻ, vụ tai nạn xảy ra vào chiều muộn ngày 18/10, trên địa bàn xã Phú Xuân đến khu vực Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình. Vào thời điểm trên, chiếc xe taxi tham gia giao thông bất ngờ mở cửa khiến một người điều khiển xe máy đi tới bị ngã xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe tải lao tới và đâm phải người đi xe máy đang ngã trên đường.

Your browser does not support the video tag.

Camera hành trình của xe tải ghi lại, phía trước xe tải có hai người đi xe máy đi với tốc độ khá cao do đoạn đường không có đông người qua lại.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong. Được biết, nạn nhân sinh năm 1987, quê ở Nam Định. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đã được công an thành phố tiếp nhận và tiếp tục điều tra nguyên nhân.

Trường hợp mở cửa xe ô tô không quan sát gây tai nạn chết người thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

...

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 72 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;”

Theo quy định trên, người mở cửa xe ô tô không quan sát gây tai nạn chết một người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự bằng hình thức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Tác giả: Minh Khuê (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn