Hà Tĩnh: Nguy cơ mất an toàn trên công trường cao tốc Bắc- Nam

Rất nhiều em lứa tuổi học sinh vô tư đùa dỡn tại dự án thành phần Bãi Vọt- Hàm Nghi đoạn qua xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc

Chiều ngày 23/6, tại gói thầu 11-XL thuộc dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi đoạn qua xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 nữ công nhân thương vong. Vậy nhưng, ngay gần khu vực xảy ra sạt lở hiện có rất nhiều hố nước sâu không được lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rủi ro, khó lường.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại dự án thành phần cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi đoạn qua xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc khiến 2 công nhân nữ thương vong

Gần khu vực xảy ra sạt lở có nhiều hố nước sâu nhưng không được lắp đặt hệ thống cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Hầu hết các hố nước sâu đều nằm sát đường công vụ và cũng là nơi đi lại, lao động sản xuất của người dân vùng dự án

Chiều ngày 24/6 khi phóng viên có mặt tại dự án cũng là lúc nhiều em ở độ tuổi học sinh đang vô tư đùa giỡn, leo trèo trên những mô đất cao, thậm chí có em còn lao xuống hố sâu để tắm. Trong khi đó, những ngày qua ở Hà Tĩnh có mưa, khu vực thi công dự án nền đất yếu, nước tại các hố dâng cao sẽ rất dễ xảy ra sạt lở hoặc đuối nước thương tâm.

Một số em leo trèo trên những mô đất cao, rất dễ xảy ra sạt lở nguy hiểm đến tính mạng

Có em lội dưới hố sâu tại chân công trình

...

“Các em tắm dưới những hố nước sâu tại công trình là hết sức nguy hiểm, dễ bị đuối nước khó kiểm soát. Tôi đi làm đồng, nhưng khi phát hiện phải chạy đến tận nơi để nhắc nhở, xua đuổi các em về nhà. Người dân vùng dự án mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công cần nhanh chóng lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm, phòng ngừa xảy ra tai nạn”, ông Lê Công Hoàn ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc cho biết.

Quá trình thi công dự án cao tốc Bắc- Nam đã để lại hiện trường rất nhiều núi đất cao, lại có nơi xuất hiện những hố sâu từ 3-4m. Khi có mưa kéo dài những núi đất đắp rất dễ bị sạt lở, còn các hố sâu sẽ đọng nước với khối lượng lớn, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể xảy ra tai nạn. Đó là chưa kể đến dự án đi qua nhiều tuyến đường dân sinh, lưu lượng người, phương tiện qua lại đông nhưng vẫn không được lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn giao thông theo quy định.

Dự án đi qua nhiều tuyến đường dân sinh, nhưng không được lắp đặt hệ thống cảnh báo an toàn giao thông theo quy định

“Sau vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân nữ thương vong, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng ngừa tại nạn đối với con em quê hương tham gia làm dự án. Đồng thời, phân công lực lượng công an, đoàn thanh niên tập trung rà soát các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đuối nước, mất an toàn giao thông… để yêu cầu nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm”, đại diện lãnh đạo xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc thông tin.

Tại khu vực thi công dự án một số em nhỏ vô tư đạp xe, thả phanh ở những dốc cao trên nền đất đường cao tốc, không đảm bảo an toàn

Tại các dự án trọng điểm thường được lắp đặt cảnh báo "không phận sự miễn vào", nhưng ngược lại ở dự án thành phần Bãi Vọt- Hàm Nghi nhiều em ở lứa tuổi học sinh vẫn vô tư đi lại, đùa dỡn trên công trường

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Phạm Thế Công- Giám đốc Ban điều hành gói thầu 11-XL đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi (thuộc Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam- Vinaconex) cho rằng, quá trình thi công dự án phạm vi rộng nên đôi khi công tác đảm bảo an toàn lao động chưa được thực hiện đồng bộ, hiệu quả dẫn đến xảy ra vụ sạt lở đất ngoài mong muốn. Đơn vị sẽ tập trung chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Về tình trạng trẻ em đùa giỡn, tắm ở các hố nước sâu khu vực thi công dự án và một số vị trí đường dân sinh đi qua chưa đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi sẽ tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời tiến hành rà soát cụ thể để bổ sung, lắp đặt kip thời hệ thống cảnh báo, đảm bảo an toàn trên công trường”, ông Phạm Thế Công thông tin.

Tác giả: Văn Chương



Nguồn tin: kinhtedothi.vn